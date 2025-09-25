Движение на ряде участков в центре Москвы возобновлено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на ряде участков в центре Москвы возобновлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Днем в четверг, 25 сентября, движение было временно перекрыто на Тверской улице, Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной. В связи с этим водителей просили быть внимательнее при построении маршрута.

В этот же день движение перекрывали на участке внешней стороны Садового кольца и улице Новый Арбат. Спустя время ограничения были сняты.

В выходные, 27 и 28 сентября, движение будет закрыто в районе Цветного бульвара. Это связано с проведением детского велофестиваля. Водителей призвали быть внимательными и заранее строить маршруты поездок.

