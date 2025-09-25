Движение перекрыто на участках Садового кольца и Кремлевской набережной

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение временно перекрыто на нескольких участках Садового кольца. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, водители сейчас не смогут проехать по внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира и внутренней стороне перед улицей Новый Арбат, а также по Большому Каменному мосту и Кремлевской набережной.

Ранее в четверг, 25 сентября, движение уже перекрывали на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной, а также на участке внешней стороны Садового кольца в районе Тверской улицы и на Новом Арбате.

Водителей просили быть внимательнее при построении маршрута. Спустя время ограничения на всех вышеперечисленных участках сняли.

