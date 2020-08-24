Москва планирует закупить более тысячи новых вагонов метро до 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москва закупит более тысячи новых вагонов метро до 2024 года, сообщил руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

"Вагоны метро, согласно новому контракту, будут поступать в таком порядке: в 2021 году – 337, в 2022 году – 336, в 2023 – 328", – рассказал Ликсутов РИА Новости.

Как стало известно ранее, Мытищинский завод "Метровагонмаш" поставит около 1,4 тысячи вагонов нового поколения для столичного метрополитена. Общая стоимость поездов составляет более 135,4 миллиарда рублей. Они будут поставлены до 2023 года включительно. Вагоны не ранее 2019 года выпуска будут сформированы в семи- и восьмивагонные составы.

Кроме того, до конца 2020 года для Московских центральных диаметров (МЦД) поставят 180 новых вагонов поездов "Иволга". В новых поездах учли самые современные решения для комфорта и безопасности пассажиров во время поездки. Сквозные проходы, отсутствие тамбуров и широкие двери делают более удобными посадку и высадку пассажиров.