Московское метро получит почти 1,4 тыс новых вагонов до конца 2023 года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Мытищинский завод "Метровагонмаш" поставит около 1,4 тысячи вагонов нового поколения для столичного метрополитена.
Как говорится в документации на портале госзакупок, завод был единственным претендентом на поставку.
Общая стоимость поездов составляет более 135,4 млрд рублей. Они будут поставлены до 2023 года включительно.
Вагоны не ранее 2019 года выпуска будут сформированы в семи- и восьмивагонные составы, передает ТАСС.
Отмечается, что в новом поезде для Московского метрополитена установят usb-разъемы для зарядки гаджетов.
Ранее сообщалось, что до конца 2020 года для Московских центральных диаметров (МЦД) поставят 180 новых вагонов поездов "Иволга".
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