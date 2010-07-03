Тарифы и график. Эксперты оценили работу МЦД

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
21 ноября в столичном регионе запустили масштабный проект – Московские центральные диаметры. Только за первый день работы новым наземным метро воспользовалось более 500 тысяч пассажиров: свыше 224 тысяч человек проехали по маршруту МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и более 277 тысяч – по маршруту МЦД-2 "Курско-Рижский".
По словам директора по транспортному планированию и прогнозированию Центра экономики инфраструктуры Александра Морозова, с запуском МЦД Москва вошла в клуб мегаполисов мира, сделавших ставку на интеграцию магистрального железнодорожного транспорта в городскую пассажирскую экосистему.
"Париж, Мадрид и Белград обустроили подземные диаметры через самый центр города и передвигаются на электропоездах так же, как на метро; аналогичный проект реализует Лондон. Только железная дорога способна решить проблему перегрузки метро", – рассказал Морозов.
Он также подчеркнул, что темпы открытия городской железной дороги в Москве были наиболее амбициозными из всех аналогичных проектов: интеграция железной дороги в городскую транспортную систему всего за два года с момента объявления проекта – это рекорд. Например, строительство системы "Crossrail" в Лондоне началось в 2009 году с планом открытия в 2018, однако открытие линии отложено до 2021 года.
"Главными достижениями состоявшегося открытия МЦД являются тарифная интеграция, ликвидация дневного перерыва движения (на 2 часа. – Прим. ред.) и тактовый график движения в течение всего дня", – заключил Морозов.
В свою очередь, директор по экспертной работе Центра экономики инфраструктуры Максим Фадеев прокомментировали неполадки в работе МЦД в первый день работы. По его словам, их стоит связывать со сложностью внедрения новой транспортной системы.
"При запуске подобного грандиозного проекта в начале работы возможны сбои, учитывая, что это новая практика. Лично сам проезжал по МЦД (на участке Текстильщики–Ржевская. – Прим. ред.). На станции Текстильщики не работали турникеты. При этом стоит отметить, что компания ЦППК со своей стороны регистрирует все случаи сбоев, приходящие от пассажиров и проводит оперативную работу по их устранению", – рассказал Фадеев.
Он напомнил, что пассажиров пропускали в поезда бесплатно в случае, если на станциях переставала работать система.
"Поэтому не надо бояться трудностей и временных проблем на этапе внедрения. МЦД - революция транспортной системы Московской агломерации, и не нужно подвергать критике весь проект из-за незначительных сиюминутных проблем", – заключил эксперт.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов выразил уверенность, что работа диаметров будет стабилизирована в ближайшее время.
"Данный проект был анонсирован как инновационный, удобный для пассажиров, что вызвало большое желание проехать по МЦД с первого же дня его открытия. Такой наплыв вызвал определенные сбои в системе. Подобный интерес со стороны пассажиров еще раз подтверждает популярность проекта, а имеющиеся накладки лишь вынуждают сделать определенные выводы по итогам сложившейся ситуации", – отметил эксперт.
21 ноября началось движение по первым диаметрам. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.
Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года.
График работы выстроен как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделали единой. Пересадка с диаметров на метро или МЦК и обратно бесплатная.
На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организовано по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.
Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она не зависит.
Провозить домашних животных можно бесплатно. Они должны ехать в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади. Это не касается собак крупных пород и собак-проводников.
Кроме того, гендиректор АО "Центральная ППК" Максим Дьяконов сообщил, что оплата проезда банковскими картами на турникетах станций МЦД может стать доступна до конца текущего года.
"Мосгорсправка": тарифы МЦД
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