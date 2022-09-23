В Госдуме усомнились в рисках для авиотрасли из-за мобилизации пилотов и инженеров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Информация о мобилизации сотрудников авиакомпании требует проверки, поскольку может оказаться фейковой. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил член комитета Госдумы по транспорту Леонид Бабашов.

"У меня такой информации (о мобилизации пилотов. – Прим. ред.) нет. 27-го буду на пленарном заседании, я смогу более подробно ответить на этот вопрос. <...> Я думаю, что эта информация <...> не соответствует действительности. Сейчас много всяких фейков", – сказал он.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванный источник написал, что в России могут мобилизовать до 80% сотрудников авиакомпаний и аэропортов. В первый день мобилизации повестки якобы уже получили десятки человек.

В основном пилоты, работающие на российских авиалиниях, являются офицерами запаса, прошедшими обучение на военных кафедрах летных училищ, или рядовыми, прошедшими срочную службу в армии.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

