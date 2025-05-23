Движение поездов на Замоскворецкой линии вводится в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты восстановили движение поездов на Замоскворецкой линии столичного метро, сообщили в пресс-службе Дептранса.

В настоящее время они приступили к его вводу в график.

Электрички переставали ходить от станции "Красногвардейская" до "Автозаводской" зеленой ветки по причине нахождения человека на путях. Как уточняли СМИ, ЧП произошло на станции "Царицыно". На пути там упал мужчина, он погиб.

Схожий инцидент ранее произошел на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии. Пассажир упал на прибывающий поезд по неосторожности, в результате чего погиб. В связи с этим какое-то время между станциями "Спартак" и "Баррикадная" не было движения.

До этого из-за человека на крыше одной из электричек на участке Лобня – Марк на МЦД-1 в сторону Одинцова задерживались составы. В связи с этим поезд был вынужден остановиться, пока сотрудники МЧС проводили необходимые мероприятия. Также было приостановлено движение поездов в сторону Москвы.