Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные аэропорты Домодедово и Внуково восстановили работу в штатном режиме. Все задержанные в Домодедово 153 рейса направлены в пункты назначения, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Задержки были вызваны временными ограничениями на выполнение полетов. В течение всего периода сохранялась стабильная обстановка, пассажиропоток был равномерно распределен по функциональным зонам терминала, пояснили сотрудники аэропорта.

В аэропорту Внуково также отметили, что в терминале отсутствуют скопления пассажиров.

"Авиакомпании оперативно корректируют свои расписания и принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления пассажирского сообщения в сложившихся условиях", – приводит Агентство "Москва" заявление пресс-службы авиагавани.

Кроме того, аэропорт принял ряд рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на запасной аэродром в связи с ограничениями в других авиагаванях.

Ранее аэропортах Домодедово и Жуковский отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры безопасности вводились в московских аэропортах на фоне отражения атак вражеских БПЛА на подлетах к столице.

В Московском регионе в течение 22 мая периодически вводились подобные ограничения. Они также коснулись авиагаваней Иванова, Нижнего Новгорода и Самары.

Это привело к тому, что более 160 рейсов были задержаны в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово. В связи с этим Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.