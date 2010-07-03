Red Wings закрыла продажи на рейсы в Грузию

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Авиакомпания Red Wings закрыла продажу билетов на рейсы в Батуми и Кутаиси после 8 июля.

"Всем пассажирам, купившим билеты на эти даты и далее, будет осуществляться возврат полной стоимости авиабилета (применяется процедура "вынужденного возврата авиабилета")", – говорится на странице перевозчика в Facebook. Для уточнения правил возврата билетов можно обратиться в колл-центр авиакомпании.

Ранее о прекращении продаж билетов сообщили "Аэрофлот", "Победа" и S7.

В направлении России рейсы выполняют грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

В пятницу вечером Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию. Правительству поручено принять меры по возвращению россиян, временно находящихся на территории Грузии, и их багажа.

Роспотребнадзор предлагает обращаться на горячую линию для консультаций по вопросу отдыха в Грузии, напоминает о возможности расторжения туристских договоров, говорится на сайте ведомства.

"При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала – ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", – подчеркнули в ведомстве.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР), в свою очередь, сообщили, что туроператоры остановили продажи туров в Грузию, уже оплатившим туры в эту страну туристам они предложат вернуть деньги либо перебронировать поездку на другое направление.

В Грузии сейчас находится не более 1,5 тысячи организованных туристов, приехавших туда через туроператоров. По данным АТОР, у некоторых туркомпаний до конца года забронировано по несколько тысяч туров в страну. При этом большинство туристов ездят в Грузию самостоятельно.



Российским авиакомпаниям запретили полеты в Грузию

Беспорядки в Грузии начались 20 июня. Митингующие выступили против участия делегации РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Представители грузинской оппозиции пошли на штурм здания парламента. Для разгона участников выступлений полиция использовала слезоточивый газ и водометы. В ночь на 21 июня протестующие устроили погром в офисе правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

В столкновениях пострадали около 70 человек.

