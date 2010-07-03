Около 500 сотрудников метро дежурят на станциях в связи с запуском МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В связи с запуском Московских центральных диаметров (МЦД) около 500 сотрудников метрополитена дежурят на станциях диаметров и столичной подземки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника дирекции МЦД столичного департамента транспорта Андрея Акимова.

"Порядка 500 сотрудников метрополитена вышли на дежурство на все станции МЦД и все станции метро, с которых можно пересесть на диаметры. Сотрудники будут дежурить у входов на станциях метро и диаметров, в кассовых зонах и в зоне турникетов. Узнать дежурных по станции помогут ярко-красные жилеты с логотипом МЦД, а также красные повязки на рукавах", – сообщил Акимов.

Он добавил, что они будут дежурить преимущественно в часы пик.

Пассажиры смогут обращаться к сотрудникам, которые помогут найти выход со станций метро к платформам МЦД, расскажут, как обозначены линии диаметров в городской навигации и как бесплатно пересесть на метро с МЦД и обратно. Кроме того, сотрудники метро помогут активировать транспортную карту "Тройка".

Кроме того, первым пассажирам МЦД в день запуска, 21 ноября, бесплатно раздадут горячий чай. На пяти станциях заработают специальные фотозоны. В них размещены фотобаннеры с изображением деревьев, на которых сидят птицы иволги.

Схемы с первыми двумя маршрутами МЦД появились в поездах метро

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" соединят 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро и Московское центральное кольцо (МЦК).

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Также будет действовать единая билетная система.

Ожидается, что новое наземное метро заберет часть пассажиров других видов транспорта на себя. За счет этого метро станет свободнее и разгрузятся вылетные магистрали. Благодаря первым двум МЦД общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 миллионов жителей Москвы и Московской области, в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. В новых поездах можно будет зарядить гаджеты, USB-розетки оборудованы в каждом кресле. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут. В поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

Оплачивать проезд в поездах МЦД можно городской картой "Тройка". Пересадка с МЦД на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.