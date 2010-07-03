Горячий чай раздадут на станциях МЦД в день запуска

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска, 21 ноября, бесплатно раздадут горячий чай, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, на пяти станциях заработают специальные фотозоны. В них размещены фотобаннеры с изображением деревьев, на которых сидят птицы иволги.

Сделать памятную фотографию можно будет на станциях Окружная, Стрешнево, а также на Белорусском, Савеловском и Курском вокзалах. Там же можно будет встретить аниматоров в костюмах птицы иволги.

Схемы с первыми двумя маршрутами МЦД появились в поездах метро

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" соединят 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро и Московское центральное кольцо (МЦК).

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Также будет действовать единая билетная система.

Ожидается, что новое наземное метро заберет часть пассажиров других видов транспорта на себя. За счет этого метро станет свободнее и разгрузятся вылетные магистрали. Благодаря первым двум МЦД общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 миллионов жителей Москвы и Московской области, в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. В новых поездах можно будет зарядить гаджеты, USB-розетки оборудованы в каждом кресле. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут. В поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.



Оплачивать проезд в поездах МЦД можно городской картой "Тройка". Пересадка с МЦД на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.