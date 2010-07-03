Путин примет участие в церемонии запуска МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров, которая намечена на 21 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" составит 132 километра. На них расположатся 66 станций, на 27 можно будет пересесть на метро, МЦК, радиальные направления железной дороги.

Маршруты должны улучшить транспортную доступность более 45 районов Москвы и 6 городов области. В поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

Ранее были утверждены тарифы на проезд по МЦД. Диаметры разбили на три зоны. Проезд по "Центральной" зоне будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка", по зоне "Пригород" – 45 рублей.

В "Дальней" зоне цена проезда будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей.