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21 июля, 10:02

Транспорт

Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановлено и введено в график, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

О временных изменениях в движении поездов на южном участке указанной линии стало известно утром 21 июля. Это было необходимо для проверки инфраструктуры.

Составы не курсировали на участке "Октябрьская" – "Беляево". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

До этого для проверки состава приостановили движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Составы не ходили от станции "Таганская" до "Текстильщиков". Спустя время движение ввели в график.

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