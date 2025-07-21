21 июля, 09:21Транспорт
Движение приостановлено на участке Калужско-Рижской линии метро
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Поезда временно не ходят на участке Калужско-Рижской линии (КРЛ) метро от станции "Октябрьская" до станции "Беляево". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – указали в департаменте.
О временных изменениях в графике движения поездов метро на южном участке КРЛ стало известно утром 21 июля. Это было необходимо для проверки инфраструктуры.
До этого составы метрополитена были приостановлены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Движения не было от станции "Таганская" до станции "Текстильщики". Позже поезда вновь стали курсировать по своему графику.