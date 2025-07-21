Движение приостановлено на участке Калужско-Рижской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда временно не ходят на участке Калужско-Рижской линии (КРЛ) метро от станции "Октябрьская" до станции "Беляево". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – указали в департаменте.

О временных изменениях в графике движения поездов метро на южном участке КРЛ стало известно утром 21 июля. Это было необходимо для проверки инфраструктуры.

До этого составы метрополитена были приостановлены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии. Движения не было от станции "Таганская" до станции "Текстильщики". Позже поезда вновь стали курсировать по своему графику.

