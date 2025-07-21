Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения временно увеличены на южном участке Калужско-Рижской линии (КРЛ) столичного метрополитена, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Это необходимо для проверки инфраструктуры, уточнили в департаменте. Других подробностей не приводится.

Ранее интервалы движения вагонов метро были временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии ради проверки состава. После этого движение поездов остановили от станции "Таганская" до станции "Текстильщики". Спустя время поезда вновь стали следовать по своему графику.

До этого пассажиров электропоездов предупредили об изменениях в графике Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Расписание составов было скорректировано из-за капремонта второго главного пути на перегоне Ожерелье – Пурлово. Для этого сформированы технологические окна с 21 по 25 июля.

