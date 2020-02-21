Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Столичных автомобилистов призвали не спешить с заменой резины на летнюю из-за возможных низких температур по ночам, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ЦОДД.

"Мы просим водителей не спешить переобувать автомобиль с зимней резины на летнюю. Хоть февраль выдался теплее, чем обычно, но уже на следующей неделе ночные температуры все еще ожидаются с отрицательными значениями, а это условия для образования гололедицы", – говорится в сообщении.

В ЦОДД напомнили, что для замены резины на авто нужно дождаться устойчивой плюсовой температуры.

Между тем 21 февраля погода в Москве побила четвертый подряд температурный рекорд. К 11:00 пятницы на базовой столичной метеостанции на ВДНХ температура поднялась до +6,3 градуса. До этого рекордсменом считалось 21 февраля 1976 года – тогда воздух прогрелся до +5,1 градуса.

По прогнозам, впервые в истории метеонаблюдений снег в столице растает к 23 февраля. Сейчас на опорной станции на ВДНХ высота снега составляет три сантиметра, а на станции в подмосковных Черустях – пять.

По предварительным данным, начало весны в столичном регионе будет теплым. Синоптики прогнозируют, что в марте в Москве ожидается температура около и выше нормы.