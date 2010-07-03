"Мосгаз" опроверг информацию об утечке на юге столицы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

"Мосгаз" опроверг информацию об утечке газа на улице Дорожная на юге столицы.

Об этом сообщила Агентству "Москва" заместитель гендиректора по связям с общественностью компании Дарья Распопова.

По ее словам, в рамках проведенного ранее планового технического обслуживания проводится дополнительное приборное обследование газопровода.

"В целях исключения дискомфорта для москвичей, работы ведутся в ночной период, когда снижена транспортная нагрузка", – сказала Распопова.

Она подчеркнула, что никакой угрозы для населения ситуация не представляет.

Ранее в информационном центре транспортного комплекса столицы сообщили, что из-за утечки газа перекрыто движение в районе улицы Дорожная.