Движение перекрыли из-за утечки газа на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на юге Москвы перекрыли из-за утечки газа. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса города в Twitter.

Движение остановлено на улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом №4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.

❗️ЧП: утечка газа, перекрыто движение по ул. Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом №4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД pic.twitter.com/LSssqMmQrr — Московский транспорт (@DtRoad) 18 августа 2019 г.



Ранее стало известно, что движение по улице Ильинка в центре столицы ограничат из-за фестиваля "Спасская башня" с 21 августа по 2 сентября.