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19 июля, 21:44

Транспорт

Ограничения на полеты введены в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном аэропорту Шереметьево введены ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого запрет на полеты был также введен в московском аэропорту Внуково. Помимо этого, ограничительные меры были введены в Домодедово, а также в аэропорту Калуги.

Позже в Домодедово ограничения были сняты. Они были призваны обеспечить безопасность полетов, уточнял Кореняко.

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