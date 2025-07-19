19 июля, 21:44Транспорт
Ограничения на полеты введены в аэропорту Шереметьево
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном аэропорту Шереметьево введены ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
До этого запрет на полеты был также введен в московском аэропорту Внуково. Помимо этого, ограничительные меры были введены в Домодедово, а также в аэропорту Калуги.
Позже в Домодедово ограничения были сняты. Они были призваны обеспечить безопасность полетов, уточнял Кореняко.