Поезда Савеловского направления МЖД задерживаются из-за зацепера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Электрички на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за зацепера, обнаруженного на крыше поезда, сообщили в пресс-службе МЖД.

"Движение поездов дальних маршрутов Савеловского направления МЖД затруднено из-за зацепера, обнаруженного на крыше электропоезда на остановочном пункте Луговая", – говорится в сообщении.

В МЖД добавили, что принимают необходимые меры для стабилизации графика. Граждан попросили соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре и не оставаться равнодушными к безответственному поведению подростков. Там также уточнили, что на время работы правоохранительных органов и службы спасения часть поездов была отменена, некоторые электрички проследовали по укороченному маршруту.

Кроме того, в МЖД призвали незамедлительно сообщать в случае обнаружения зацепера.

Ранее движение из-за человека на путях приостанавливали на участке Таганско-Краснопресненской линии. Ситуацию удалось оперативно разрешить.

До этого движение останавливали перед Алабяно-Балтийским тоннелем в сторону проспекта Маршала Жукова. Позднее его также восстановили.

Движение поездов от "Кленового бульвара" до "Савеловской" приостановили на БКЛ