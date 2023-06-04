Движение на участке Таганско-Краснопресненской линии приостановили из-за человека на пути

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На Таганско-Краснопресненской линии метро нет движения поездов от станции "Таганская" до "Выхино" из-за человека на пути, сообщает Дептранс Москвы.

"На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от "Таганской" до "Выхино" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – указано в уведомлении.

Ранее движение останавливали перед Алабяно-Балтийским тоннелем в сторону проспекта Маршала Жукова. Отмечается, что решение было принято в связи с возгоранием автомобиля.

Впоследствии движение было восстановлено. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется.

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