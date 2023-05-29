Расписание движения поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 03:00 3, 10 июня до 15:00 4, 11 июня. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Курском направлении большая часть поездов будет следовать от/до станций Царицыно и Перерва. Интервалы движения поездов увеличат на участке от Подольска до Царицына – до 20 минут, от Царицына до Курского вокзала – до 1,5 часа", – говорится в публикации ведомства.

Кроме того, часть поездов уберут из расписания.

Что касается движения поездов на Рижском направлении, интервалы будут увеличены до получаса, уточнили в департаменте. Некоторые поезда придется отменить, а часть будет следовать от/до Стрешнева и Курского вокзала.

Отмечается, что в указанные периоды будет закрыт путь "на Москву" от станции Москва-Товарная до станции Перерва. Изменения в расписании связаны с капитальным ремонтом путевой инфраструктуры, объяснили в ведомстве.

Пассажирам рекомендовали на время ограничений пользоваться Московским метрополитеном, а также МЦК и наземным транспортом. Актуальное расписание всегда можно узнать через приложения "Московский транспорт" и "Метро Москвы", а также на портале перевозчика.

Ранее стало известно, что расписание движения поездов во внепиковые часы частично изменится на Московском центральном кольце (МЦК) с 28 мая по 30 июня. Так, в будни интервал частично увеличат от 8 до 16 минут с 20:20 до 00:02, а в выходные – с 20:20 до 23:58.

В часы пик интервалы не поменяются и будут составлять 4 минуты. Департамент объяснил, что это нужно для пропуска транзитных составов дальнего следования.

