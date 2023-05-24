Расписание электричек семи направлений МЖД изменится в конце мая и летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание поездов семи направлений Московской железной дороги изменится в конце мая и летом. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале МЖД.

"Продолжаем обновлять инфраструктуру Мосузла. Без корректировок в расписании не обойтись. Для запуска МЦД-4 продолжаем путевое развитие конечных станций Апрелевка, Железнодорожная, а также Москва-Пассажирская-Киевская", – сообщается в публикации.

Так, некоторые электрички отменят на Киевском направлении до 4 июня, часть поездов проследует по укороченному маршруту. Между станциями Солнечная, Новопеределкино и Москва-Пассажирская-Киевская до 14 августа тоже отменят часть электричек из-за проведения строительных работ по созданию парка отстоя и экипировки диаметральных поездов.

С 28 мая по 30 июня на Горьковском направлении некоторые поезда не будут в ночное время останавливаться на станциях Никольская, Салтыковская, Кучино и Ольгино. 3 и 4 июня часть электричек уберут из расписания, а некоторые – перенаправят в Балашиху.

В пресс-службе магистрали также уточнили, что для третьей линии Московского центрального диаметра на станции Москва-Пассажирская-Казанская переключат третий и четвертый главные пути на постоянное местоположение. В связи с этим на Казанском направлении с 27 мая по 10 июля ряд поездов уберут из графика.

Работы по ремонту путей будут проходить на Ярославском направлении на перегоне Лосиноостровская – Москва. Часть поездов отменят на участках от Москвы до Пушкино с 10:00 27 мая до 7:00 28 мая. В этот период некоторые составы не будут останавливаться на станциях Москва-3, Маленковская, Яуза, Лось, Перловская и Тайнинская.

В свою очередь, на Курском, Рижском направлениях, а также на МЦД-2 в выходные дни мая и июня будут увеличены интервалы движения из-за капитального ремонта на перегоне Люблино-Сортировочное – Москва-Товарная-Курская. Кроме того, ночные электрички в будние дни будут следовать по сокращенному маршруту, а часть – исключат из расписания.

С 23:30 30 мая до 10:00 31 мая специалисты проведут замену стрелочного перевода на станции Домодедово Павелецкого направления. Часть электричек придется убрать из графика. Речь идет о тех, которые ходят между Москвой, станцией Домодедово и аэропортом.

Ранее сообщалось, что до 29 мая по измененному расписанию будут следовать поезда на Курском и Рижском направлениях МЖД и МЦД-2. На период ограничений часть составов выведут из расписания. Некоторые проследуют по укороченным маршрутам, а у других изменится время прибытия и отправления, а также количество остановок. В выходные дни планируется увеличение интервалов между поездами.

