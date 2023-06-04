Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено, сообщили в Дептрансе Москвы.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график", – указали в сообщении.

Ранее движение поездов на участке от станции "Таганская" до "Выхино" остановили из-за человека на пути. Кроме того, как отмечалось, в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

До этого движение останавливали перед Алабяно-Балтийским тоннелем в сторону проспекта Маршала Жукова. Позднее его также восстановили.

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