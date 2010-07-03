Движение под Бутырским путепроводом остановлено из-за ливня

17:29
17:29
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Фото: Мобильный репортер
Ливень затопил проезжую часть под Бутырским путепроводом сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Уточняется, что вода скопилась на проезжей части под путепроводом в районе улицы Руставели – на пересечении Дмитровского шоссе и одноименного проезда. Движение остановлено в обе стороны.
Согласно сервису "Яндекс. Пробки", по направлению в область затор растянулся более чем на два километра.
Днем 17 июля Москву накрыл сильный ливень с грозой и раскатами грома. В МЧС уточнили, что дождь, гроза и ветер с порывами до 12–17 метров в секунду продлятся в городе в ближайшие часы и до конца дня.
Водителям рекомендовано снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Парковаться стоит вдали от шатких конструкций и деревьев. Пешеходов также попросили в непогоду обходить рекламные щиты, быть осторожнее и внимательнее.
Из-за дождя видимость на дорогах ухудшается, а тормозной пусть становится длиннее, поэтому в ЦОДД водителей попросили притормаживать перед пешеходными переходами.
Около 1200 сотрудников Мосводостока перешли на усиленный режим работы в связи с дождем. На улицах столицы работает около 200 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей. Также в пресс-службе напомнили, что при возникновении скоплений воды на дворовых территориях города в период выпадения осадков жители могут подать заявку на откачку воды в диспетчерскую службу Мосводостока по круглосуточному телефону 8-495-657-87-03.
Синоптики сообщили, что дожди и грозы будут бушевать в Центральной России всю эту неделю.
В столице продлили желтый уровень погодной опасности до 19 июля.
Москву накрыл ливень с грозой
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