В трех аэропортах Москвы ввели ограничения в целях безопасности

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В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский столичного региона ввели ограничения на прилет и вылет самолетов в целях безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

По данным федерального агентства воздушного транспорта, ограничения были введены с 09:39 по московскому времени.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – говорится в сообщении.

Чуть ранее Сергей Собянин сообщил, что утром в воскресенье, 17 марта, в городском округе Домодедово силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА разрушений и пострадавших не выявили.

Кроме того, Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в ночь на воскресенье, 17 марта, в Раменском и Ступинском городских округах, а также в Домодедове. Он уточнил, что обошлось без разрушений и пострадавших.



Собянин: направлявшиеся к Москве беспилотники уничтожены ПВО