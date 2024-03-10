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10 марта, 19:26

Происшествия

Пять самолетов было отправлено на запасные аэродромы во время ограничений в "Пулково"

Фото: depositphotos/Shebeko

Пять самолетов было отправлено на запасные аэродромы во время ограничений в аэропорту "Пулково". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию аэропорта.

Сообщается, что аэропорт возобновил прием и отправку воздушных судов. При этом пять самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, были отправлены на запасные аэродромы.

Ранее Росавиация сообщила, что были в аэропорту "Пулково" были введены ограничения с 17:00 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В 18:22 по московскому времени ограничения были сняты.

Позже глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали беспилотник в Ленобласти. По словам губернатора, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.

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