20 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмены и задержки рейсов фиксируются в Москве. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Известно, что изменения в расписании коснулись 20 рейсов.

Наибольшее количество корректировок случилось во Внуково. Там задержали 3 вылета и еще 10 – отменили.

В воздушной гавани Домодедово изменили время вылета для 2 рейсов. При этом один самолет не взлетит вовсе.

В свою очередь, в Шереметьево задержали один рейс. Кроме того, 3 вылета отменили.

Причины изменений неизвестны.

Ранее в аэропортах столицы было задержано и отменено более 30 рейсов. В частности, в Домодедово корректировки коснулись 18 вылетов.