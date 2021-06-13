Более 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В аэропортах столицы в ночь на воскресенье, 13 июня, задержано и отменено более 30 рейсов, сообщает "Агентство "Москва" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс. Расписания".

Таким образом, в Домодедово задержано 15 рейсов и отменено три. Во Внуково отменено семь рейсов и задержан один, в Шереметьево – по три отмененных и задержанных.

Причины изменений в расписании неизвестны.

Около 40 рейсов в столичных аэропортах также было задержано или отменено 10 июня. Больше всего корректировок внесли в расписание в Домодедово – 12 рейсов задержали и 4 отменили. Во Внуково было задержано 8 рейсов, отменено – 6. В Шереметьево задержали один рейс и 8 отменили.