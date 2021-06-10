Около 40 рейсов отменено или задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

39 рейсов отменено или задержано в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, по состоянию на 22:14 во Внуково задержано 8 рейсов и 6 отменено, в Домодедово 4 отменено и 12 задержано, а в Шереметьево 8 отменено и один задержан.

Причины изменений в расписании неизвестны.

3 июня в Москве задержали и отменили 39 авиарейсов. Наибольшее число корректировок было отмечено в аэропорту Внуково. Там отменили 24 вылета и один задержали.

