Движение поездов на МЦД-2 изменится с 16 октября

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В графике движения поездов на МЦД-2 произойдут изменения с 16 по 19 октября. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

На Курском направлении 16 и 17 октября поезда частично будут следовать с увеличенными интервалами до 15–30 минут. Некоторые составы проследуют укороченными маршрутами от и до Курской, Москворечья и Красного Строителя.

Как сообщили в ведомстве, временные изменения в расписании произойдут также 18 и 19 октября с начала движения до 10:20.

В частности, на участке от Красного Балтийца до станции Павшино поезда в обе стороны будут следовать по пути "на Подольск".

На станциях Красный Балтиец, Стрешнево, Тушинская и Трикотажная при следовании "на Нахабино" изменится платформа отправления.

Часть поездов проследует укороченными маршрутами от и до Курской, Тушинской, Москворечья и Красного Строителя.

Планируется частичное увеличение интервалов движения. На участке от Нахабина до Тушинской они могут составить до двух часов, от Тушинской до Курской – до 1 часа 40 минут, на Курском направлении – до 30 минут.

Пассажиров призвали заранее проверять расписание пригородных и городских поездов, быть внимательными и перед выходом на платформу уточнять информацию на табло.

Ранее стало известно, что схему движения автотранспорта изменят на юго-востоке Москвы с 18 октября. Изменения связаны со строительными работами. Они организованы для улучшения условий движения и обустройства парковочного пространства.

