Аэропорт Самары закрыт на прием рейсов

Фото: 123RF/langdu8x

Ограничения на прием и выпуск авиарейсов объявили в аэропорту Самары. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он добавил, что данные меры вводятся для того, чтобы обеспечить безопасность полетов в регионе.

Аналогичные ограничения были введены в ночь на 15 августа в аэропортах Саратова и Тамбова. На момент публикации ограничения продолжают действовать в указанных авиагаванях.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.