Ограничения на полеты ввели в аэропортах Саратова и Тамбова

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения введены в аэропортах Саратова и Тамбова. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент обе воздушные гавани не принимают и не выпускают авиарейсы. Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул Кореняко.

Минтранс РФ планирует отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. В ведомстве отмечали, что воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса Батуми – Москва авиакомпании Red Wings. Известно, что вылет был задержан более чем на 16 часов. На борт были зарегистрированы 174 человека, из них 18 – дети.