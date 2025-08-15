Форма поиска по сайту

Транспорт

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Саратова и Тамбова

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения введены в аэропортах Саратова и Тамбова. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент обе воздушные гавани не принимают и не выпускают авиарейсы. Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул Кореняко.

Минтранс РФ планирует отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. В ведомстве отмечали, что воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса Батуми – Москва авиакомпании Red Wings. Известно, что вылет был задержан более чем на 16 часов. На борт были зарегистрированы 174 человека, из них 18 – дети.

В Госдуме предложили внедрить приоритетное обслуживание семей с детьми в аэропортах

