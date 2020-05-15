Каршерингу могут разрешить работу при аренде автомобилей от 5 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Каршерингу в столице могут разрешить работу при условии минимального срока аренды автомобиля от 5 дней, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Такую возможность сейчас обсуждают правительство Москвы и Роспотребнадзор. Так, машиной можно будет пользоваться в течение рабочей недели и более.

Ликсутов подчеркнул, что, если такое решение примут, предложение будет действовать только для тех, кто имеет рабочие пропуска. Номер пропуска нужно будет ввести в приложении оператора каршеринга перед началом аренды.

"Второе условие – это строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий. Мы планируем, что машины после завершения использования будут снимать с линии и обязательно отправлять на полную дезинфекцию", – добавил заммэра.

Он рассказал, что льгота на парковку на улицах города сохранится – для пользователей сервиса она будет бесплатной.

Согласно указу мэра Москвы, с 22 апреля работа операторов каршеринга приостановлена. Сергей Собянин заявил, что это позволяет избежать передачи коронавируса.

С 12 мая в Москве возобновилась работа промышленных и строительных предприятий. Режим самоизоляции же ослабевать не будет.

Мэр призвал горожан настраиваться на длительный период, связанный с распространением коронавируса. По мнению Собянина, вернуться к полноценной жизни без ограничений удастся не скоро. В то же время он выразил уверенность, что со всеми испытаниями удастся справиться.

