Россия пока не отказалась от заказов Boeing 737 Max

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Российские авиакомпании пока не отменяли заказы на самолеты Boeing 737 Max. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Пока, по моей информации, никаких отказов от наших авиакомпаний не поступало", – цитирует министра РИА Новости. Он заверил, что авиакомпании проведут консультации с Boeing по этому вопросу. Уточняется, что в России заказчиками Boeing 737 Max являются Utair, "Победа" и "Уральские авиалинии".

Глава Минтранса напомнил, что "Boeing 737 Max, как и Airbus 320 и 321, это основные рабочие лошадки, которые составляют основу парка всех авиакомпаний мира". Ситуацию осложняет и то, что "с переходом на 737 Max 8 и 9 Boeing сократил производство предыдущей модели", пояснил Дитрих.

Министр назвал Boeing "надежным поставщиком надежных самолетов". Он выразил надежду, что производителю удастся справиться с проблемой в ближайшее время.

После катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии многие страны начали закрывать воздушное пространство для самолетов этого типа. В их числе – Германия, Великобритания, Нидерланды и Франция. Аналогичное решение приняли Китай, Бразилия, Австралия, Индонезия, Малайзия и Сингапур. 12 марта Евросоюз объявил, что приостанавливает полеты Boeing 737 MAX 8, пока не будут обнародованы результаты расследования авиакатастрофы в Эфиопии. 14 марта Росавиация также закрыла небо для Boeing 737 MAX.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился близ эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту лайнера находились 157 человек, в том числе – трое российских туристов.

29 октября 2018 года потерпел крушение еще один самолет этой модели. Он принадлежал индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек.

В ФАА США подтвердили, что у обоих инцидентов есть схожие черты, но призвали не делать поспешных выводов. Расследование продолжается.