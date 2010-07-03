Россия пока не отказалась от заказов Boeing 737 Max

Российские авиакомпании пока не отменяли заказы на самолеты Boeing 737 Max. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
"Пока, по моей информации, никаких отказов от наших авиакомпаний не поступало", – цитирует министра РИА Новости. Он заверил, что авиакомпании проведут консультации с Boeing по этому вопросу. Уточняется, что в России заказчиками Boeing 737 Max являются Utair, "Победа" и "Уральские авиалинии".
Глава Минтранса напомнил, что "Boeing 737 Max, как и Airbus 320 и 321, это основные рабочие лошадки, которые составляют основу парка всех авиакомпаний мира". Ситуацию осложняет и то, что "с переходом на 737 Max 8 и 9 Boeing сократил производство предыдущей модели", пояснил Дитрих.
Министр назвал Boeing "надежным поставщиком надежных самолетов". Он выразил надежду, что производителю удастся справиться с проблемой в ближайшее время.
После катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии многие страны начали закрывать воздушное пространство для самолетов этого типа. В их числе – Германия, Великобритания, Нидерланды и Франция. Аналогичное решение приняли Китай, Бразилия, Австралия, Индонезия, Малайзия и Сингапур. 12 марта Евросоюз объявил, что приостанавливает полеты Boeing 737 MAX 8, пока не будут обнародованы результаты расследования авиакатастрофы в Эфиопии. 14 марта Росавиация также закрыла небо для Boeing 737 MAX.
Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился близ эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту лайнера находились 157 человек, в том числе – трое российских туристов.
29 октября 2018 года потерпел крушение еще один самолет этой модели. Он принадлежал индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек.
В ФАА США подтвердили, что у обоих инцидентов есть схожие черты, но призвали не делать поспешных выводов. Расследование продолжается.
Росавиация закрыла воздушное пространство для Boeing 737 МАХ
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