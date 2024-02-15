Движение на нескольких улицах в центре Москвы восстановили после пожара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение по Большому Путинковскому переулку и улице Малой Дмитровке рядом с домом № 2 восстановили. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее Дептранс Москвы сообщал, что из-за пожара в здании "Известия Холл" на Пушкинской площади движение по указанным улицам было перекрыто. Также движение перекрывали на трех из четырех полосах по Тверской улице в направлении Садового Кольца.

Возгорание, о котором идет речь, произошло утром в четверг, 15 февраля, на первом этаже административного здания, которое было на реконструкции.

Спустя время в МЧС сообщили, что огонь распространился на 1 500 квадратных метров. Однако через несколько часов пожарным удалось локализовать огонь. В 10:04 появилась информация о полной ликвидации возгорания.

Столичная прокуратура уже контролирует ход и результаты проверки по факту инцидента. Причину пожара определят после пожарно-технической экспертизы.



Пожар во дворе здания "Известия Hall" в центре Москвы ликвидировали