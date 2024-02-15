15 февраля, 11:22Транспорт
Движение на нескольких улицах в центре Москвы восстановили после пожара
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение по Большому Путинковскому переулку и улице Малой Дмитровке рядом с домом № 2 восстановили. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Ранее Дептранс Москвы сообщал, что из-за пожара в здании "Известия Холл" на Пушкинской площади движение по указанным улицам было перекрыто. Также движение перекрывали на трех из четырех полосах по Тверской улице в направлении Садового Кольца.
Возгорание, о котором идет речь, произошло утром в четверг, 15 февраля, на первом этаже административного здания, которое было на реконструкции.
Спустя время в МЧС сообщили, что огонь распространился на 1 500 квадратных метров. Однако через несколько часов пожарным удалось локализовать огонь. В 10:04 появилась информация о полной ликвидации возгорания.
Столичная прокуратура уже контролирует ход и результаты проверки по факту инцидента. Причину пожара определят после пожарно-технической экспертизы.
Пожар во дворе здания "Известия Hall" в центре Москвы ликвидировали
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