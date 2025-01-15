Flydubai возобновит рейсы в Минводы и Сочи с конца января

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Авиакомпания Flydubai возобновит рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи в полном объеме с 23 и 25 января соответственно, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с РИА Новости.

"Полеты будут осуществляться в соответствии с прежним расписанием", – сказал представитель АТОР.

Мурадян отметил, что период отмены пришелся на новогодние праздники, что добавило работы туроператорам, так как переносы отдыха и замены билетов занимали много времени.

"На дальнейшие продажи это критично не повлияло, так как январь – традиционное затишье. Так что ждем с нетерпением фактического начала полетов", – заключил он.

Flydubai прекратила полеты в воздушные гавани Сочи и Минеральных Вод с 27 декабря 2024 года. Это произошло на фоне авиакатастрофы, произошедшей неподалеку от казахстанского города Актау.

Самолет азербайджанских авиалиний, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в ходе аварийной посадки 25 декабря 2024 года. В результате 38 человек погибли, 29 выжили, получив различные ранения.

Недавно о приостановке прямых рейсов заявила авиакомпания China Southern. Самолеты не будут летать по маршруту Москва – Пекин с 20 января по 30 марта. Согласно оценке АТОР, отмена рейсов может затронуть 15–17 тысяч человек.

