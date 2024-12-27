Flydubai отменила рейсы в Сочи и Минеральные Воды до 2 и 3 января

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Эмиратский лоукостер Flydubai отменил рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды по "операционным причинам", сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.

В аэропорт Минеральных Вод самолеты авиакомпании не будут летать с 27 декабря по 3 января, а в аэропорт Сочи – с 28 декабря по 2 января.

Flydubai рекомендовала пассажирам связаться с контактным центром авиакомпании или соответствующим туристическим агентом, чтобы получить информацию о возможностях повторного бронирования или возврата средств за билеты на отмененные рейсы.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Azerbaijan Airlines с 28 декабря на время прекращает рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минеральные Воды и Махачкалу. Решение о временной остановке авиасообщения с семью городами России было принято Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана. Оно связано с первичными данными расследования авиакатастрофы с самолетом Embraer 190, который упал вблизи Актау в Казахстане.

Запрет на авиасообщение с этими городами будет действовать до окончания предварительного расследования причин авиакатастрофы. Однако AZAL продолжит осуществлять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск.