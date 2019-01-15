Движение автомобилей на Дмитровском шоссе в центр осуществляется штатно

Дорожное движение по Дмитровскому шоссе в сторону центра в Москве осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение на Дмитровском шоссе в центр сейчас рабочее, дороги почти свободны", – сказано в сообщении центра.

Во время инцидента в столичном метро движение в утренний час пик на этом участке шло без затруднений. Компенсационные автобусы ходили по выделенной полосе. ЦОДД поблагодарил автомобилистов, которые отказались от поездок на Дмитровку и позволили автобусам перевозить пассажиров.

Ранее станции московского метро "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии были временно закрыты из-за поступления воды. На данный момент движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии восстановлено.