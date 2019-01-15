Три станции столичного метро закрыты из-за поступления воды

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена временно закрыты из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы".

Об аварии и о временных неудобствах для пассажиров столичная подземка сообщила в Twitter.

Поезда на Люблинско-Дмитровской линии (10) ходят только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово". Пока между закрытыми станциями будут курсировать 50 автобусов компенсационного маршрута.

Сотрудники обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) также дежурят у закрытых станций. Они готовы сориентировать пассажиров на месте и подсказать, как лучше проехать.

Причины поступления воды выясняются.