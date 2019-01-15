Бесплатные автобусы запустили между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская"

Между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена запустили бесплатные автобусы "КМ".
Маршруты были организованы из-за временного закрытия станций "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская", сообщает телеканал Москва 24. На участке будут курсировать 50 компенсационных автобусов.
Сбой в движении поездов связан с поступлением воды между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы".
У закрытых станций дежурят сотрудники обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена. Сотрудники ЦОМП помогут пассажирам сориентироваться на месте и подскажут, как лучше проехать.
Кроме того, стало известно, что болен 100 человек ликвидируют последствия поступления воды, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, причиной сбоя может стать повреждение инженерных коммуникаций.
Он уточнил, что поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только от "Петровско-Разумовской" до "Зябликово". "К 7:00 поступление воды прекратилось, проводятся работы по ее откачке", – добавил источник агентства.
Также в пресс-службе столичного метро сообщили, что поступление воды, которое произошло на участке салатовой ветки подземки опасности для инфраструктуры метро не несет.
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