Бесплатные автобусы запустили между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская"

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена запустили бесплатные автобусы "КМ".

Маршруты были организованы из-за временного закрытия станций "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская", сообщает телеканал Москва 24. На участке будут курсировать 50 компенсационных автобусов.

Сбой в движении поездов связан с поступлением воды между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы".

У закрытых станций дежурят сотрудники обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена. Сотрудники ЦОМП помогут пассажирам сориентироваться на месте и подскажут, как лучше проехать.

Кроме того, стало известно, что болен 100 человек ликвидируют последствия поступления воды, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Более 100 человек работают над устранением последствий поступления воды. pic.twitter.com/XaYWNNdPf1 — Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.



Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, причиной сбоя может стать повреждение инженерных коммуникаций.

Он уточнил, что поезда на Люблинско-Дмитровской линии ходят только от "Петровско-Разумовской" до "Зябликово". "К 7:00 поступление воды прекратилось, проводятся работы по ее откачке", – добавил источник агентства.

Также в пресс-службе столичного метро сообщили, что поступление воды, которое произошло на участке салатовой ветки подземки опасности для инфраструктуры метро не несет.