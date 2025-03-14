Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. Например, движение на мосту перекрывали 2 февраля. Однако спустя час после приостановки движение было восстановлено.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) заявил, что на Украине якобы обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост. При этом военный упомянул поговорку "Бог любит троицу".

В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал подобные заявления агонией и попыткой отвлечь внимание от проблем Киева. Кроме того, депутат Леонид Ивлев ответил Неижпапе русской поговоркой: "Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет".