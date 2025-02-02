Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено

Фото: 123RF/hennessfotographer

Крымский мост временно закрыли для транспорта, передает телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на переправе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.

Причины перекрытия движения автотранспорта не раскрываются.