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02 февраля, 12:26

Транспорт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено

Фото: 123RF/hennessfotographer

Крымский мост временно закрыли для транспорта, передает телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на переправе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.

Причины перекрытия движения автотранспорта не раскрываются.

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