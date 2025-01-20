Движение по Крымскому мосту было приостановлено

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Движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено, говорится в телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к сооружению.

К настоящему времени его уже возобновили. Перекрытие продлилось почти час. В это время находящихся на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Между тем в Севастополе приостановил движение морской транспорт, уточила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Там отметили, что в связи с закрытием рейда на площади Нахимова и Захарова запустят подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Ранее на Крымском мосту скопились 1 190 машин. Со стороны Тамани стояли 610 автомобилей, а с Керчи – 580. При этом на некоторое время движение полностью перекрывалось. О причинах ограничений информация не поступала.