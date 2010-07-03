В АТОР рассказали, как запрет полетов Boeing 737 MAX отразится на туристах

Фото: ТАСС/AP Photo/Richard Drew

Глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал порталу Москва 24, что российские туристы никак не пострадают от временного прекращения эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 8.

Он напомнил, что в российском авиапарке только два таких самолета, и, хотя они временно отстранены от полетов, никаких сложностей это не вызывает. Также, по его словам, ни в одной чартерной авиакомпании таких самолетов нет.

В то же время, рассказал Горин, есть регулярные рейсы зарубежных авиакомпаний, которые прилетают в Россию. Всего в мире 46 авиакомпаний, которые используют Boeing 737 MAX 8, причем на каждую приходится около 10–15 таких самолетов. Соответственно, остановка 10 самолетов у компании, в парке которой 400 лайнеров, несущественна, пояснил он.

Горин добавил, что в любом случае пассажиры имеют право на компенсацию стоимости полета или на замену рейса.

Ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко подтвердил, что в мировом авиапарке самолеты модели Boeing 737 MAX 8 занимают незначительную долю.

По его словам, запрет на полет этих самолетов создаст определенные неудобства, однако незначительные. Он пояснил, что пока неясно, насколько долго продлится этот запрет. Кроме того, в авиакомпаниях, где доля парка этих самолетов невелика, смогут перестроить расписание без большого ущерба для пассажиров.

Крамаренко отметил, как хорошо, что недоработки самолетов вскрылись в начале их эксплуатации, а не когда были поставлены уже тысячи машин.

Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве РФ

После катастроф в Индонезии и Эфиопии все больше стран ищут замену лайнерам Boeing 737 MAX 8. Европейские страны начали закрывать свое воздушное пространство для самолетов этого типа. В их числе – Германия, Франция, Нидерланды и Великобритания. Аналогичное решение приняли Австралия, Китай, Бразилия, Индонезия, Малайзия и Сингапур. Кроме того, 12 марта Евросоюз объявил, что приостанавливает полеты Boeing 737 MAX 8 до получения результатов расследования авиакатастрофы в Эфиопии.

S7 Airlines заменила Boeing 737 MAX 8 самолетами других моделей. Boeing 737-MAX базировались в Новосибирске. Эти воздушные суда выполняли как внутренние, так и международные рейсы.

Несколько авиакомпаний могут отказаться от покупки самолетов Boeing 737 MAX, предназначенных для среднемагистральных маршрутов. Авиакомпании будут выбирать другие модели от Boeing или самолеты ее главного конкурента – Airbus. При этом компания "Уральские авиалинии", которая приобрела 14 таких самолетов, не планирует отменять заказ.

Крушение самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines произошло утром 10 марта недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту разбившегося лайнера находились 157 человек, включая трех российских туристов.

За полгода это уже вторая катастрофа с самолетами данной модели: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. В ФАА США признали сходство этих инцидентов, но рекомендовали не делать выводов до завершения расследования.