Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана, сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что при этом они соблюдают меры предосторожности, рекомендованные Росавиацией, включая корректировку маршрутов и расписания полетов.

В ведомстве рассказали, что российские экипажи не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана, но если появится необходимость, будут подготовлены дополнительные рекомендации.

Ранее министерство иностранных дел России рекомендовало авиакомпаниям летать в Тегеран только в светлое время суток после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing. Объясняется рекомендация тем, что темнота увеличивает риск ошибки.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту.

Иранские власти признали вину в крушении Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране. Глава МИД страны Джавад Зариф заявил, что лайнер был сбит случайно в результате "человеческой ошибки". Он отметил, что пассажирский самолет приняли за крылатую ракету.