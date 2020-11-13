Поезда на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД следуют с задержкой в сторону Подольска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Некоторые электрички на Рижском направлении Московской железной дороги и Московского центрального диаметра "Курско-Рижский" (МЦД-2) следуют в сторону Подольска с увеличенным интервалом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная ППК".

"Некоторые поезда на МЦД-2 и Рижском направлении в сторону Подольска следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам", – сообщили в пресс-службе.

В компании заявили, что для сокращения интервала движения принимаются все необходимые меры. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Несколько дней назад из-за технических неполадок было затруднено движение поездов на перегоне Марк – Бескудниково МЖД и МЦД-1. Оно было оперативно восстановлено и введено в график.

