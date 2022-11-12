Движение автомобилей возобновили по Крымскому мосту

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В субботу, 12 ноября, возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крамскому мосту после ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе управления дорог "Тамань".

"Сегодня в 14:30 по московскому времени, на полтора часа раньше запланированного срока, открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят для проведения ремонта 12 ноября с 04:00 до 16:00 по московскому времени.

До этого зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что запуск движения по обеим полосам правой стороны Крымского моста запланирован на 20 декабря.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту 8 октября. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который проходил мимо. Жертвами ЧП стали четыре человека.

Ответственность за подготовку и осуществление теракта президент России Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины.



Открыть движение по обеим полосам Крымского моста планируется 20 декабря – Хуснуллин

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