Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 12 ноября из-за ремонтных работ

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

В министерстве транспорта РФ предупредили, что движение по Крымскому мосту будет временно приостановлено 12 ноября. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

"12 ноября с 04:00 до 16:00 по московскому времени будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами", – отмечается в публикации министерства.

Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что к монтажу второго пролета Крымского моста планируется приступить 11 ноября. По его словам, специалисты уже успешно завершили установку первого пролета. Он отметил, что надвижка заняла всего 12 часов.

До этого Хуснуллин сообщал, что запуск движения по обеим полосам правой стороны Крымского моста запланирован на 20 декабря.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту 8 октября. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который проходил мимо. Жертвами ЧП стали четыре человека.

Ответственность за подготовку и осуществление теракта президент России Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины.



Открыть движение по обеим полосам Крымского моста планируется 20 декабря – Хуснуллин

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