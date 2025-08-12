Ограничения сняты в аэропортах Казани, Оренбурга, Ижевска и Нижнекамска

Фото: 123RF/langdu8x

Временные ограничения на работу были сняты в аэропортах Казани, Оренбурга, Ижевска и Нижнекамска, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Гавани вновь начали вести прием и выпуск гражданских воздушных судов. Представитель федерального агентства воздушного транспорта уточнил, что за время действия запретов на другие аэродромы были перенаправлены 5 самолетов, летевших в Казань, и 2 лайнера, направлявшихся в Оренбург.

Вместе с тем в другие аэропорты были отправлены еще 2 борта, пунктом назначения которых был Ижевск, и 1 воздушное судно, выполнявшее рейс в Нижнекамск.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил Кореняко.

Решение о временной приостановке деятельности аэровокзалов было принято в целях обеспечения безопасности полетов. В аэропорту Казани ограничения объявлялись в 07:49 по московскому времени, а в Оренбурге и Нижнекамске – около 08:23.

В свою очередь, в Ижевске они начали действовать примерно в 09:57. В настоящее время работу с рейсами не осуществляет гавань Ухты.